6 مشاركات تكتب تاريخ شباب الأهلي في «الأبطال»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كتبت 6 مشاركات تاريخ شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وصولاً إلى النسخة السابعة، والتي تستكمل مبارياتها بعد غد وحتى 24 الجاري، بنظام التجمع، والذي فرضته ظروف مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

2005 شارك شباب الأهلي للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد في عام 2005، وودع تلك النسخة مبكراً من المجموعة الثالثة، بعد احتلال المركز الأخير برصيد 7 نقاط،، وسجل 8 أهداف، ومني مرماه بـ 10 أهداف.

2009 تأخرت مشاركة شباب الأهلي الثانية 4 سنوات، ليكون ظهوره في عام 2009، ووقتها ودع البطولة من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الأولى، بنقطة واحدة فقط، وخمس خسائر، وسجل 6 أهداف، ومني مرماه بـ 14 هدفاً.

2010 ظل شباب الأهلي، حبيس المركز الرابع في نسخة 2010، باحتلال المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المجموعة الرابعة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وفاز الفريق في مباراة واحدة، وسجل 6 أهداف، وتلقى 16 هدفاً.

2014 عاد شباب الأهلي للظهور بالبطولة في نسخة 2014، ولكنه بقي حبيس المركز الرابع، في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الهلال السعودي المتصدر،وحقق فوزاً واحداً، و4 تعادلات، وسجل 6 أهداف، وتلقى مثلها.

2015 تعد مشاركة شباب الأهلي في نسخة 2015، الأبرز والأهم طوال تاريخه في دوري الأبطال وحقق الوصافة، وكانت تفصله خطوة واحدة فقط عن تحقيق حلم التتويج، قبل أن يخطف غوانغزهو الصيني اللقب بفوزه في إياب النهائي بهدف وحيد، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في دبي بالتعادل السلبي، وقدم شباب الأهلي عروضاً كروية رائعة في تلك النسخة، بدأت بتأهله ثانياً عن دور المجموعات بفارق الأهداف عن فريق ناساف الأوزبكي، ثم تجاوز جميع المنافسين في الأدوار الإقصائية وصولاً للنهائي.

2017 عاود شباب الأهلي الظهور القوي عام 2017، وتأهل إلى دور الـ 16، بعد صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجل 10 أهداف، ولكن الفريق ودع تلك النسخة من دور الـ16، بعد التعادل ذهاباً في جدة 1-1 مع الأهلي السعودي، والخسارة 1 - 3 في الإياب بدبي.

2020 احتل شباب الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية بدون نقاط وسجل لاعبوه هدفين فقط، وتلقت شباكهم 4 أهداف، وجاء كل من باختاكور والهلال السعوديب بالمركزين الأول والثاني« 6 نقاط».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز