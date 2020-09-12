22 لاعباً في بعثة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

غادرت بعثة فريق الشارقة لكرة القدم الدولة لاستكمال مشوار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وودعها في مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي ويترأس البعثة عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم وتضم بدر أحمد عضو إدارة كرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين.

إضافة إلى مدير الفريق الأول أحمد مبارك وسعود الدوخي إداري الفريق والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري والطاقم المساعد والجهاز الطبي، و22 لاعباً وهم: عادل الحوسني، درويش محمد، مايد مصبح، حمود حويج، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، سالم سلطان، حمد جاسم، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، عبدالعزيز الكعبي، أوتابيك شوكوروف، ماجد سرور، محمد عبدالباسط، سيف راشد، خالد باوزير، عبدالرحمن جمعة ربيع، إيغور كورنادو، كايو لوكاس، محمد خلفان، ويليتون سواريس، سالم صالح.

واستدعى المدرب الحسن صالح الذي يؤدي برنامجاً تأهيلاً للتعافي من الإصابة فيما استبعد الثنائي المقيم ماركو ميلوني ولوان بيريرا كون أن نظام البطولة يحتم المشاركة بـ4 لاعبين أجانب فقط.

يلعب الشارقة في المجموعة الثالثة ويستهل مشواره الثلاثاء المقبل بمواجهة الدحيل ويختتم مبارياته 24 الجاري أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز