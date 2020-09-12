معنويات مرتفعة وتفاؤلفي بعثة العين «الآسيوية»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

وسط معنويات مرتفعة وتفاؤل بعبور المهمة الصعبة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غادرت أمس إلى الدوحة بعثة فريق نادي العين لكرة القدم، لاستكمال مباريات هذه المرحلة وأدى الفريق حصة تدريبية أخيرة على ملعبه قبل المغادرة على متن طائرة خاصة وسيواصل الفريق تدريباته اليوم وغدا يختتمها بالمران الرئيس على ملعب المباراة بعد غد، قبل أن يواجه السد في أولى مبارياته الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي يحتل فيها المركز الرابع.

ورغم تقلص حظوظ العين بعد خسارتيه الجولتين الأولى والثانية، إلا أن التفاؤل قائم وسط جماهير «الزعيم» لتجاوز هذه الظروف المعقدة وبلوغ الدور الثاني استناداً على الخبرة الكبيرة التي يملكها الفريق في التعامل مع مثل هذه المواقف كما حدث في عام 2016 عندما خسر أول جولتين لكنه نهض قوياً ليصل إلى نهائي المسابقة وكان قريباً من التتويج باللقب للمرة الثانية بعد أن فاز به في وقت سابق من عام 2003.

ويعتمد العين على عدد من العناصر لترجيح كفته وبلوغ المرحلة التالية من البطولة الآسيوية، بقيادة المهاجم التوغولي لابا كودجو، والوافد الجديد الانغولى الأصل البرتغالي الجنسية ويلسون ادواردو، بالإضافة إلى صانع الألعاب الكازخستاني، إسلام خان، والياباني تسوكاسا شيوتاني، إلى جانب كوكبة من اللاعبين المواطنين، مثل الحارس خالد عيسى، ومحمد عبد الرحمن، والوافد الجديد فهد حديد، وريان يسلم، العائد لصفوف الفريق بعد توقف طويل بداعي الإصابة، وغيرهم.

تجارب

وكان العين أدى عدداً من التجارب الودية على ملعبه في إطار برنامجه الإعدادي قبل الدخول في أجواء التحدي الآسيوي حيث خاض 3 مباريات أمام الظفرة، وبني ياس، والوحدة، ضمن دورة أبوظبي الودية، قبل أن يؤدي مباراة رابعة أمام شباب الأهلي، وأخيرة أول من أمس أمام النصر باستاد خليفة بن زايد،وعمد المدرب البرتغالي بيدرو ، لإشراك جميع اللاعبين الذين اعتمدهم ضمن قائمته الآسيوية لتجربتهم والوقوف على جاهزيتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز