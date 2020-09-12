«الآسيوي» يشيد بإمكانات كوناردو

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي ايغور كوناردو لاعب الشارقة، ليكون أحد النجوم البارزين مشيدا بإمكاناته وقدراته على صنع الفارق مع الفريق وانه يستطيع سرقة الكاميرات والحصول على الاهتمام الإعلامي، بمهاراته الفنية العالية.

وأشار الاتحاد القاري في تقرير خاص، إلى أن كوناردو قاد الشارقة للفوز بلقب الدوري في موسم 2018-2019، بعدما سجل 24 هدفاً، وصنع 21 هدفاً في 37 مباراة بالدوري، ولكنه لم يسبق له المشاركة في دوري الأبطال آسيا للإصابة في أول مباراتين، وستكون مباراة الشارقة والدحيل، الأولى له في البطولة.

وأكد الاتحاد الآسيوي، أن البرازيليين سواريز وكوناردو، قادران على تشكيل خطورة كبيرة بالمباريات.

وتضمنت القائمة المرشحة لقائمة النجومية كلاً من العراقي بشار رسن «بيرسيبوليس»، سالم الدوسري «الهلال»، عبد الرزاق حمدالله «النصر»، ومهدي قائدي «الاستقلال»، ودراغان سيران «باختاكور».

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