مينديز.. ورقة رابحة في موسم النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

قدم ريان مينديز، لاعب منتخب الرأس الأخضر، مستويات جيدة منذ انضمامه لفريق الكرة بنادي النصر، وأثبت أنه إحدى الصفقات الناجحة في صفوف «العميد» بعدما تألق في جميع المباريات الودية وقاد فريقه لتحقيق انتصارين في أهم تجربتين وديتين أمام الشارقة والعين مؤخراً عندما خطف هدف الفوز في المباراة الأولى وانفجر في وجه «الزعيم» بتسجيل ثنائية في المباراة الأخيرة.

ويعدّ ريان مينديز ورقة رابحة للنصر في الموسم الجديد، والتي يعتمد عليها المدرب الكرواتي كرونوسلاف لتعزيز الأداء الهجومي من الجهة اليسرى التي كانت من بين نقاط ضعف الفريق في الموسم الماضي.

ويشكل لاعب منتخب الرأس الأخضر ثنائياً رائعاً مع المهاجم سيباستيان تيغالي الذي غاب عن التسجيل في التجارب الودية ولكنه كان وراء صناعة أكثر من هدف، وخاصة في التجربة الأخيرة أمام العين، كما يشكل تيغالي عبئاً كبيراً على دفاع أي فريق نظراً لخبرته وسرعة تحركاته.

وأبرم النصر 4 صفقات استعداداً للموسم الجديد تشمل ريان مينديز القادم من الشارقة وتيغالي مهاجم الوحدة السابق ومدافع الظفرة عبدالرحمن يوسف والمهاجم المقيم كايكي جيسوس القادم من نادي باهيا البرازيلي في انتظار استكمال صفقة الأجنبي الرابع والذي يشغل مركز صانع ألعاب.

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