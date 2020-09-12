150 مباراة آسيوية تذاع في أوروبا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، توقيع اتفاقية شراكة إعلامية مع شبكة سبورت ديجيتال، لتقوم ببث 150 مباراة من مسابقات المنتخبات والأندية الآسيوية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024 في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وستقوم سبورت ديجيتال بتغطية مباريات بطولتي آسيا تحت 23 عاماً عامي 2022 و2024، ومسابقات الفئات العمرية للناشئين والشباب، إلى جانب كأس الاتحاد الآسيوي وبطولات كرة الصالات للأندية والمنتخبات.

وقال ويندسورجون أمين الاتحاد الآسيوي: نتطلع لحصول جماهير كرة القدم في هذه الدول على فرصة مشاهدة مباريات مميزة.

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