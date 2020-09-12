«دبي الرياضي» يحثّ الأندية على تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

‏تواصل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي ودائرة التنمية الاقتصادية زياراتها التفقدية لمراكز التدريب وأماكن ممارسة الرياضة للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

‏وحث المجلس جميع الأندية ومراكز التدريب على التطبيق الدقيق والحازم لجميع الإجراءات الاحترازية التي يتضمنها بروتوكول العودة لممارسة النشاط الرياضي والتدريبات، كما أكد استمرار مفتشي المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية بحملات التفتيش والرقابة للتأكد من التزام الجميع.

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