العين يهنئ العين السعودي ويغادر لاستكمال مبارياته الآسيوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

غادرت على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار العين الدولي، بعثة فريق نادي العين لكرة القدم، لاستكمال مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا والتي تقرر استئنافها بنظام التجمع بعد التوقف الاضطراري بسبب الفيروس المستجد.

وأدى الفريق حصة تدريبية أخيرة على ملعبه قبل المغادرة وسيواجه العين السد في أولى مبارياته بالثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبيهما كل من سبهان أصفهان الإيراني، والنصر السعودي، حيث يحتل العين المركز الرابع في ترتيب المجموعة بعد خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية قبل التوقف.

من جهة أخرى هنأ نادي العين عبر موقعه الرسمي شقيقه فريق نادي العين السعودي بمناسبه صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، كما هنأ شقيقه الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز