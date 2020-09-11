الاتحاد الآسيوي: كوناردو قادر على صناعة الفارق مع الشارقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي ايغور كوناردو لاعب الشارقة، ليكون أحد النجوم البارزين عندما تستأنف منافسات دوري أبطال آسيا 2020، باستكمال مباريات دور المجموعات بداية من الاثنين، وحتى يوم 24 سبتمبر الجاري، وأكد قدرته الكبيرة على سرقة الكاميرات والاهتمام الإعلامي، بمهاراته الفنية العالية.

وأشار الاتحاد القاري في تقريره الخاص عن التصفيات، إلى أن كوناردو البالغ من العمر 28 عاماً، قاد الشارقة للفوز بلقب الدوري في موسم 2018-2019، بعدما سجل 24 هدفاً، وصنع 21 هدفاً في 37 مباراة بالدوري، وإلى أنه لم يسبق للاعب السابق في نادي باليرمو المشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد أن أبعدته الإصابة عن أول مباراتين، وبالتالي فإن مباراة فريقه الشارقة أمام الدحيل، ستكون الأولى له في تاريخ البطولة، وأكد الاتحاد الآسيوي، أنه مع وجود مواطنه ويليتون سواريز خلف كوناردو، فإن هذا الثنائي قادر على تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الخصوم.

وتضمنت القائمة المرشحة من الاتحاد الآسيوي كلاً من العراقي بشار رسن لاعب بيرسيبوليس، وسالم الدوسري لاعب الهلال، وسانتي كازورلا لاعب السد، وعبد الرزاق حمدالله لاعب النصر، ومهدي قائدي لاعب الاستقلال، ودراغان سيران لاعب باختاكور.

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