قيس الظالعي: توجُّه لتأجيل «عربية الرجبي» إلى يناير

المصدر: أبوظبي - وام

أكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي أنه سيقترح تأجيل النسخة السادسة من البطولة العربية المقرر إقامتها نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية لمدة شهرين، على أن تقام في يناير أو أوائل فبراير 2021 وتحديداً بعد أسبوعين من بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة.

وأشار إلى أن اقتراح التأجيل جاء على ضوء متابعات آخر المستجدات الخاصة بالعارض الصحي العالمي والأنشطة الرياضية في المنطقة، وقال: سيتم عرض موعد إقامة البطولة،على الجمعية العمومية لاعتماده، وسنراعي البروتوكول الطبي المعتمد في البطولة، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية في مصر.

نظام مؤسسي

وأكد الظالعي أنه تلقى خطاباً رسمياً من المجلس الأولمبي الآسيوي للتهنئة بنجاح العمومية غير العادية للاتحاد القاري للرجبي، والقرارات التي اتخذت لتطبيق النظام المؤسسي السليم في إدارة الاتحاد القاري، وتقنين ممارساته كما تضن الخطاب التأكيد على أهمية لعبة الرجبي في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة بالصين «أبريل 2021».

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