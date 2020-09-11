نهائي «الأبطال» 19 ديسمبر.. و«آسيوية الصالات» في دبي2021

المصدر: كوالالمبور - وام

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، وتقام المباراة النهائية 19 ديسمبر المقبل، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

كما قرر المكتب التنفيذي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، وتم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر، من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة، وتقرر تأجيل بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 التي كان سيستضيفها شباب الأهلي في دبي، إلى عام 2021. كما تم تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.

واعتمد المكتب التنفيذي إقامة الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في كوالالمبور يوم 9 ديسمبر 2020، عبر تطبيق الاتصال المرئي «عن بُعد».

وتم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في نسخة عام 2020، على اعتبار أن جائحة «كورونا» فرضت ظرف القوة القهرية، كما تم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، وتقام البطولة المقبلة عام 2024.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد أن مباريات دوري أبطال آسيا التي ستستأنف 14 الجاري في منطقة غرب آسيا ستكون بمثابة هدية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الصحي، والذين كانوا النجوم الحقيقيين خلال الأشهر الماضية، وأن عودة كرة القدم هي أمر يستحق الاحتفال، مثلما يستحق ذلك العاملون في الخطوط الأمامية بمختلف دول العالم، وقال:

هذه العودة لكرة القدم تعطي الجميع الشعور بالأمل، وتم إنجاز عمل كبير من أجل وضع البروتوكولات اللازمة من أجل المحافظة على صحة الجميع، ونحن نقوم بالخطوات الأولى، ونعمل في ذات الوقت مع كل أطراف اللعبة في قارة آسيا ومع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل ضمان استمرارية اللعبة.

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