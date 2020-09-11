دبي تُجهز منتخب الكويت للتصفيات القارية المؤهلة للمونديال

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، برنامج إعداد المنتخب الأول، استعداداً لاستكمال منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 ، وتصفيات مونديال 2022، بإقامة معسكر تدريبي في دبي، لمدة 10 أيام، يبدأ من 5 أكتوبر المقبل، يتخلله مواجهتان أمام منتخب الإمارات يوم 8 أكتوبر، ونظيره السوري يوم 12 منه، وجاء اختيار دبي لإقامة المعسكر، بناءً على رغبة الجهاز الفني والإداري، بجانب أن مواجهة «الأبيض»، سيكون دافعاً قوياً للوقوف على نقاط القوة والضعف في «الأزرق»، ورفع مستوى اللاعبين الفني والبدني، قبل استكمال التصفيات.

وسيعود الأزرق الكويتي إلى دبي مرة أخرى يوم 13 نوفمبر، لمواجهة نظيرة العماني يوم 16 من الشهر نفسه، قادماً من أرمينيا، بعد لقاء منتخبها يوم 11 نوفمبر، حيث من المقرر أن يغادر وفد المنتخب إلى أرمينيا يوم 8 منه.

ويحاول الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني، ثامر عناد، اختيار التشكيلة المناسبة، وتجهيزها بالصورة الصحيحة، واستعادة اللاعبين للجاهزية المطلوبة لمواجهة أستراليا والأردن في المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة، والتي يحتل فيها «الأزرق» المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، بينما يتربع المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة، برصيد 12 نقطة من أربع مواجهات، محققاً العلامة الكاملة.

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