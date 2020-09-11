«كورونا» يحرم الوحدة من «الأبطال الآسيوي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبلغت إدارة نادي الوحدة ، اتحاد الكرة عدم قدرة الفريق على السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020 «حالياً»، نتيجة لإصابة عدد من أعضاء الفريق بفيروس «كورونا»، وأكدت أن صحة وسلامة أعضاء الفريق خاصة، والمجتمع الرياضي عامة خلال فترة المُنافسات أولوية قصوى لا يُمكن التهاون بها، وقام اتحاد الكرة، بنقل رسالة النادي إلى الاتحاد الآسيوي، وطلب تأجيل المُباريات المُتبقية للفريق في دور المجموعات، ولكن الاتحاد الآسيوي رفض الاستجابة للطلب، وقرر إحالة الأمر للجان المختصة ما أدى لحرمان «العنابي» من مواصلة مشوار «الأبطال الآسيوي».

وأكد نادي الوحدة في بيان أنه «يأمل في الإنصاف من اللجان المختصة ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد لخوض منافسات البطولة».

بيان

وأكد اتحاد الكرة الإماراتي، في بيان، حرصه على متابعة ملف الوحدة، وضمان حقوقه، بعد تعذر سفره، وعدم خوض المباريات في الوقت الحالي، جاء لأسباب قاهرة، كما أن إدارة الوحدة حريصة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ودعا اتحاد الكرة، اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي إلى إنصاف نادي الوحدة، الذي تصرف بمسؤولية ومهنية عاليتين، من أجل سلامة الجميع.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عدم قدرة نادي الوحدة على استكمال مبارياته في دوري الأبطال ، بسبب فيروس «كورونا»، مؤكداً أن نادي الوحدة أبلغ الاتحاد الآسيوي، عدم قدرته على السفر لاستكمال المباريات عقب تأكيد إيجابية فيروس «كورونا» بين أفراد عدة من الفريق. وأشار الاتحاد الآسيوي إلى إنه قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه الخاص بتأجيل مباريات دور المجموعات،مؤكداً انه سيتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد.

إجراءات

من ناحية أخرى قام مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بإصابة بفيروس«كوفيد 19» ضمن طاقم نادي الوحدة، حيث وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء الفحوصات وفق البروتوكول المعتمد، مؤكداً أنه بناءً على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له من السفر والمشاركة في دوري أبطال آسيا لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت المباريات.

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