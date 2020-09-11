ميسي ومبخوت يلاحقان رونالدو

المصدر: أبوظبي- وام

يتنافس 7 لاعبين دوليين للوصول إلى رقم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، بعد وصوله إلى الرقم 101 هدف بقميص منتخب بلاده، بهدفيه في مرمى السويد، خلال مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا، ويأتي على رأس منافسي «الدون»، كل من ليونيل ميسي هداف منتخب الأرجنتين، برصيد 70 هدفاً، وسونيل شتري هداف منتخب الهند برصيد 72 هدفاً، ولاعبنا الدولي علي مبخوت برصيد 63 هدفاً، وهداف منتخب ألمانيا ليفاندوفيسكي برصيد 61 هدفاً، ونيمار هداف منتخب البرازيل بنفس الرصيد من الأهداف، ولويس سواريز هداف منتخب الأوروغواي برصيد 59 هدفاً، وايدين دجيكو مهاجم البوسنة برصيد 58 هدفاً.

وهنأ بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو بالإنجاز، وقال: «كنا ننتظر الاحتفال بهدف رونالدو رقم 100 مع البرتغال، لكنها كانت في الواقع 101، حينما سجل هدفين في السويد، تحية لرونالدو على وصوله لآفاق جديدة في رحلته مع كرة القدم»، وسجل بيليه في مسيرته مع منتخب البرازيل 77 هدفاً فقط.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفين في شباك السويد، ليصبح أول لاعب أوروبي يصل إلى 101 هدف.

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