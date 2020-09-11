الجزيرة والظفرة ودياً اليوم

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

يخوض فريق الجزيرة الأول لكرة القدم مباراة ودية مغلقة أمام الظفرة باستاد محمد بن زايد اليوم، وهي الودية الثالثة لـ «فخر أبوظبي» حيث لعب وديتين أمام الفجيرة والإمارات أغسطس الماضي، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم، ويسعى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وبالتعاون مع المدير الرياضي الدنماركي مادس ديفيدسن في وضع استراتيجية الموسم الجديد، وصنع توليفة من عناصر الفريق الأساسية والصاعدين من فريق تحت 21 عاماً، وتأمين بدائل من اللاعبين الشباب، في حال الغيابات والإصابات.

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