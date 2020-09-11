لعنة مونديال الأندية «بشرة خير» للزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

بعد أن بات نادي الزمالك المصري قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، استبشرت جماهير الفريق المصري خيراً باقتراب حلم التتويج الأفريقي، بعدما باتت بطولة كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، أن نسخة البطولة التي ستقام في الصين صيف العام المقبل، قد يكون مصيرها الإلغاء أيضاً.

ويواجه الزمالك حظاً عثراً مع كأس العالم للأندية، بعدما ألغيت البطولة الوحيدة التي تأهل لها، بعدما توج بدوري الأبطال في نسخة عام 2002، إلا أن البطولة تم إلغاؤها، وهو ما جعل بعض من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر إلغاء مونديال الأندية بشرة خير لإمكانية الفريق التتويج بلقب القارة السمراء.

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