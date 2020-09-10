الفجيرة يفوز على خورفكان وديا ً 3-1

المصدر: الفجيرة – محمد فضل



فاز الفجيرة ودياً على خورفكان بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جرت مساء اليوم بملعب خورفكان .

و سجل ثلاثية الفجيرة البرازيلي روزا من ركلة جزاء وأضاف كل من رولي وعلي عيد هدفين فيما احرز يتيمة خورفكان اللاعب هزاع سالم .

وقام مدربا الفريقين بإقحام أكبر عدد من اللاعبين بغية الوقوف على مستواهم الفني وسيخوض خورفكان ثلاث مباريات أخرى في قادم الأيام مع أندية بدوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى فيما يبحث الفجيرة عن فرق منافسة ليتبارى معها خلال الفترة المقبلة .

وتعتبر مباراة اليوم بين الفجيرة وخورفكان هي الأول للمدرب الصربي جوران المدير الفني الحالي للذئاب والمدرب السابق الذي اشرف على فريق خورفكان خلال الموسم الكروي الماضي .

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