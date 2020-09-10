النصر يتغلب على العين وديا بثنائية منديز

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تغلب النصر على مضيفه العين 2-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يغادر العين غدا لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فيما يستعد العميد النصراوي للموسم الكروي الجديد، وسجل ثنائية النصر اللاعب ريان منديز على مدار شوطي المباراة، وأجرى مدربا الفريقين عدد من التبديلات بقصد تجريب أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جهوزيتهم الفنية والبدنية.

وسيغادر العين مساء غدا على متن طائرة خاصة لاستكمال مبارياته في دوري أبطال آسيا بعد ان حدد الاتحاد الآسيوي 14 سبتمبر الجاري موعداً لاستئناف المسابقة على أن تختتم مرحلة المجموعات في 24 من الشهر نفسه، فيما سيتابع النصر اعداده محليا استعدادا للموسم الكروي الجديد في أكتوبر المقبل.

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