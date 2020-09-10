بعثة شباب الأهلي تغادر دبي لاستكمال دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غادرت الدولة اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي في طريقها إلى الدوحة، استعداداً لاستكمال مشوار تصفيات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما تقرر إقامة مبارياتها بنظام التجمع بداية من الاثنين المقبل، بعد التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا.

وضمت قائمة شباب الأهلي المسجلة للمشاركة في البطولة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، اللاعبين ماجد ناصر، حسن حمزة، عادل وجدان الشاذلي، سالمين خميس، محمد مرزوق، محمد جمعة، وليد عباس، أحمد عبد الله، إسماعيل الحمادي، كارلوس أدواردو، عزيز غاييف، بيدرو كوندي، وليد حسين، سعيد سليمان سالم، عبد العزيز هيكل، أحمد خليل، عبد الله النقبي، سعود عبد الرزاق، سعيد أحمد، أحمد حسين الهاشمي، عيد خميس، مروان فهد، ماجد حسان، يوسف جابر، لياندرو ليتي ومحمد جابر.

ويستأنف شباب الأهلي مشواره في تصفيات دوري أبطال آسيا الاثنين المقبل، بلقاء شهر خودرو الإيراني، ثم يلتقي الفريق نفسه يوم الخميس القادم، ثم يلتقي باختاكور الأوزبكي يوم 20 سبتمبر الجاري، ويختتم مبارياته بلقاء الهلال السعودي يوم 25 من الشهر نفسه.

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