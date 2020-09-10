"الآسيوي" يعلن عدم قدرة الوحدة على استكمال "أبطال آسيا"

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم قدرة نادي الوحدة على استكمال مبارياته في دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس «كورونا».

وأكد الاتحاد القاري في بيان رسمي أن الوحدة الإماراتي أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم قدرته على السفر لاستكمال دوري أبطال آسيا «الغرب»، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة أفراد عدة من الفريق بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر، من أجل خوض المنافسة.

وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.

من جانبه قال الوحدة في بيان رسمي:" النادي يأمل في تلقي الإنصاف من اللجان المختصة ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

مضيفاً:"صحة وسلامة أعضاء الفريق خاصة، والمجتمع الرياضي خلال فترة المنافسات أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها"

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