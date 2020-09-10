إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي والبطولة القارية للصالات في الإمارات

المصدر: البيان الرياضي

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعه اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو، إلغاء كأس الاتحاد 2020، بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن البطولة، وبعد الموافقة على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية.

ووافق المكتب على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر المقبل، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، وتقرر نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر القادم، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.

وأكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.

كما تم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، على أن تستضيف الإمارات النسخة المقبلة عام 2021.

وتم اعتماد عدم إمكانية إقامة الاجتماع الثلاثون للجمعية العمومية بحضور شخصي في كوالالمبور يوم 9 ديسمبر 2020، وتقرر عقد الاجتماع عبر الانترنت.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "هذه أوقات صعبة لكل من يرتبط عمله بكرة القدم، وفي الرياضة بشكل عام، ونحن نقوم بعمل خطوات من أجل ضمان سلامة الوضع المالي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء، وأنا واثق أنه من خلال الوحدة والتضامن، يمكن أن ننجح في تجاوز هذه التحديات".

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