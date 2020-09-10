شباب الأهلي.. جاهزية كاملة للتحدي الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تغادر الدولة اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي في طريقها إلى الدوحة، استعداداً لاستكمال مشوار تصفيات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما تقرر إقامة مبارياتها بنظام التجمع بداية من الاثنين المقبل، بعد التوقف الاضطراري بسبب جائحة «كورونا».

ووصل لاعبو شباب الأهلي إلى درجة الجاهزية المطلوبة للتحدي الآسيوي وإكمال التصفيات، وتتكون قائمة الفريق المسجلة للمشاركة في البطولة من ماجد ناصر، حسن حمزة، عادل وجدان الشاذلي، سالمين خميس، محمد مرزوق، محمد جمعة، وليد عباس، أحمد عبدالله، إسماعيل الحمادي، وليد حسين، سعيد سليمان سالم، عبد العزيز هيكل، أحمد خليل، عبدالله النقبي، سعود عبد الرزاق، سعيد أحمد، أحمد حسين الهاشمي، عيد خميس، مروان فهد وماجد حسان. كما تضم القائمة الشقيقين يوسف جابر ومحمد جابر، إضافة إلى الرباعي الأجنبي ليوناردو دا سيلفا وعزيز غاييف وكارلوس أدواردو ولياندرو ليتي,

موقف صعب

يعيش شباب الأهلي موقفاً صعباً قبل إكمال مشواره في مشاركته السابعة بالبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية، بعد خسارته، قبل التوقف لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، للجولتين الأولى والثانية بنتيجة واحدة 1-2 من باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً فريق شهر خودرو.

ويشارك «فرسان دبي» في دوري أبطال آسيا 2020، بعد تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2018 ـ 2019.

يقود شباب الأهلي في التصفيات الآسيوية في أول اختبار حقيقي، أصغر المدربين سناً في الموسم الإماراتي الجديد، وهو المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا (38 سنة)، والذي تولى مسؤولية الفريق خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

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