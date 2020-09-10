30 لاعباً في قائمة العين الآسيوية

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أعلن العين قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن حدد الاتحاد الآسيوي 14 سبتمبر الجاري، موعداً لاستئناف المسابقة، على أن تختتم مرحلة المجموعات في 24 من الشهر نفسه، وذلك بعد توقف طويل بسبب فيروس «كورونا» المستجد، واختار المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، 30 لاعباً، وهم خالد عيسى- محمد سعيد بوسندة- حمد المنصوري- إبراهيم الكعبي- إسماعيل أحمد- تسوكاسا شيوتاني- محمد أحمد- سعيد جمعة- محمد شاكر- سالم عبد الله- سعيد المنهالي- سعود المهري- أحمد برمان- يحيى نادر- محمد جمال- محمد عبد الرحمن- علي البلوشي- بندر الأحبابي- ريان يسلم- محمد هلال- خالد البلوشي- إسلام خان- محسن عبد الله- محمد خلفان- فهد حديد- سيف الحارثي- ويلسون إدواردو- كايو كانيدو- جمال معروف- لابا كودجو، فيما يغيب كل من محمد جمال وسعيد المنهالي، لارتباطهما بالخدمة الوطنية، إلى جانب محمد أحمد ومحمد سعيد بوسندة بداعي الإصابة.

تحضير

وتابع الفريق البنفسجي برنامج تحضيراته الميدانية على النحو المعتاد، وفقاً للبرنامج الذي وضعه المدرب إيمانويل، وتقرر أن يخوض مساء اليوم مباراة ودية، يستضيف فيها النصر، قبل أن يغادر الدولة مساء الجمعة، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في البطولة الآسيوية. وعبّر سلطان راشد مشرف الفريق، عن ثقتهم في عناصر الفريق كافة، التي وقع عليها الاختيار، لتقديم المستوى المشرف، الذي يتسق مع الطموحات المرجوة، ونفى ما تردد عن رحيل لاعب متوسط الميدان محمد جمال عن العين، مؤكداً أنه أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب بيدرو إيمانويل في قائمة الفريق، ولا صحة لما يتردد حول خروجه عن العين.

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