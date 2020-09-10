بيدرو: طموحي منصات التتويج مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي ــــ أحمد عيسى

أكد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس، أنه يشعر براحة نفسية تامة مع «السماوي»، الذي انضم إليه مؤخراً، عن طريق الإعارة، قادماً من الظفرة، الذي كان قد تألق معه الموسم الماضي، وقال بيدرو في حديث مع «البيان الرياضي»، إنه حظي بترحيب كبير من زملائه اللاعبين، ساعده على الانسجام والاندماج سريعاً مع الفريق، كاشفاً عن طموحه في هذا الموسم بنيل البطولات مع بني ياس.

وقال بيدرو: الأجواء رائعة داخل النادي، الكل يعمل بهمة ونشاط، وهنالك اهتمام من الإدارة والجهاز الفني، وحرص كبير من اللاعبين على تقديم مستويات جيدة في الموسم الجديد، وتحقيق أفضل النتائج، وكلها أشياء تسهم في رفع الروح المعنوية، وتزيد من درجات التحدي والإصرار.

وأشار بيدرو «27 عاماً»، إلى أنه ضاعف مجهوده في الفترة الماضية، حتى يحقق النجاح في تجربته الجديدة، ذاكراً أنه يعلم جيداً أن هنالك تحدياً كبيراً ينتظره في الموسم الحالي، وأنه يأمل في اجتيازه بنجاح، وأضاف: بني ياس استعان بي حتى أشكل إضافة للفريق، وهذه ثقة كبيرة، تجعلني أجتهد أكثر، حتى أقدم موسماً حافلاً معه، وأكون على قدر الثقة التي وجدتها من الجميع.

منصات التتويج

وكشف المهاجم البرازيلي عن الطموح الكبير الذي يسيطر عليه، وقال: أرغب في الوصول إلى منصات التتويج، وسأعمل على أن تنتهي فترة إعارتي بالفوز بلقب إحدى البطولات، من الجيد أن أترك بصمة الفوز ببطولة، وأن أحقق مثل هذا الإنجاز مع النادي الذي استعان بخدماتي.

وأكد جواو بيدرو أن «السماوي» قادر على نيل البطولات، لأنه، وحسب قوله، يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل رائع على صناعة فريق قوي، وقال: أعتقد أننا نمضي في الطريق الصحيح، وسنصل إلى الأهداف التي نسعى إليها.

وعن طموحه الشخصي، قال بيدرو: طموحي جزء من واجبي في الملعب، إحراز الأهداف دائماً، أطمح لأن أكون بين صدارة هدافي الدوري، كما حدث في الموسم الماضي مع الظفرة، وأن أحرز أهدافاً أكثر بمساعدة زملائي في الفريق، والأهم من ذلك، أن نخرج دائماً بنتائج إيجابية، سواء في الدوري أو بقية المنافسات.

كلمة السر

أعاد جواو بيدرو نجاحه في أول مواسمه بدوري الخليج العربي الموسم الماضي مع الظفرة، إلى التعاون والترابط والمعاملة الجيدة، ذاكراً أنه يدين بالكثير للإدارة وزملائه اللاعبين، لأنهم دعموه في مشواره مع الفريق، وقال: أيضاً المدرب رازوفيتش ساعدني كثيراً، ودعمني وطور من قدراتي، لقد استفدت منه كثيراً، وكان أحد أسباب نجاحي، والمستوى الجيد الذي قدمته.

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