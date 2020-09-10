الشارقة وحتا في تجربة ودية اليوم

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

يلتقي الشارقة وضيفه حتا ودياً مساء اليوم على استاد خالد بن محمد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وتعتبر التجربة هي الأخيرة للشارقة قبل المشاركة الآسيوية. وخاض الشارقة مباراة ودية مع النصر في الأيام الماضية وانتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، وفاز على الإمارات 1-٦ إضافة إلى مشاركته في الدورة الرباعية، فيما تعتبر التجربة لـ «الإعصار» الثالثة والذي سبق له مواجهة فريقي النصر والإمارات، ويسعى إلى استثمار ودية الشارقة لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، خاصة بعد انضمام الثلاثي الأجنبي الجديد المجري فلاديمير كومان والكولومبي كيفن لوندونو والبرازيلي ويليان فارياس، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين المواطنين.

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