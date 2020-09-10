ختام دورة حكم الفيديو المساعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار ثلاثة أيام في فندق الغرير بدبي، وذلك بمشاركة 69 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول تحت إشراف الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وأكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة خلال حديثه لقضاة الملاعب أن اتحاد كرة القدم يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع التحكيم من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية لتقديم الدورات والورش.

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