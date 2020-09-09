الشارقة يختار 22 لاعباً للمهمة الآسيوية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

اعتمدت شركة نادي الشارقة لكرة القدم قائمته لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا وضمت 22 لاعباً، هم عادل الحوسني، درويش محمد، حمودة حويج، ماجد محسن مصبح، شاهين عبد الرحمن، عبد الله غانم، سالم سلطان، حمد جاسم، علي الضنحاني، ماجد سرور، محمد عبد الباسط، شوكوروف، خالد الضنحاني، عبد العزيز الكعبي، عبدالرحمن جمعة ربيع، سيف راشد، خالد باوزير، كايو لوكاس، ايغور كورنادو، سالم صالح، محمد خلفان، ويلتون سواريز.

وسوف يختتم الشارقة مساء الخميس استعداداته وتحضيراته للمهمة الآسيوية بملاقاة فريق حتا في استاد خالد بن محمد.

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