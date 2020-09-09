بدر صالح: أسعى لتكوين رديف يفيد نسور الخور

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد بدر صالح مدرب فريق الرديف بخورفكان، أنه يهدف إلى تكوين فريق رديف يرفد الفريق الأول مستقبلاً، لافتاً إلى أن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد بدأت متأخرة بعكس الفرق الأخرى، عازياً ذلك لأسباب عدة منها ظروف جائحة «كورونا» وتطبيق البروتوكول الخاص والذي وصل متأخراً بالإضافة لأعمال الصيانة في الملاعب.

كما شدد صالح على أن فريق الرديف بحاجة إلى مباريات ودية أكثر قبل بداية الموسم للوصول للتشكيلة الأساسية، قائلاً: «فيما يتعلق بالجاهزية الكاملة فنحن نحتاج إلى وقت كاف لكي نصل باللاعبين للجاهزية المطلوبة والتي تمكنهم من تحقيق النتائج الجيدة».

وأشاد بدر صالح بجميع اللاعبين والتزامهم في التدريبات والمجهود البدني الذي يبذلونه واللعب بروح وتركيز عال وإعطاء كل ما لديهم سواء بالتدريبات أو المباريات الودية.

كما وجه الشكر لإدارة شركة خورفكان لكرة القدم على اهتمامها بفريق 21 سنة مطالباً إياهم بمزيد من الدعم للحصول على النتائج الإيجابية التي تفيد الفريق الأول مستقبلاً.

4 وديات

وعلى صعيد الفريق الأول قرر الجهاز الفني للكرة بنادي خورفكان خوض 4 مباريات ودية اعتباراً من مباراة الغد أمام الفجيرة والتي تقام عند الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساءً بملعب خورفكان وذلك استعداداً للموسم الجديد بناءً على طلب المدرب الإسباني راؤول كانيدا.

وأكد علي خليل أن خورفكان سيخوض عدداً من المباريات في قادم الأيام، حيث قرر كانيدا خوض 4 وديات بما فيها مباراة اليوم، مشيراً إلى أن هذه المباريات تأتي ضمن خطط الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطبيق عدد من الخطط التكتيكية والفنية.

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