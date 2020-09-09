رابطة المحترفين الإماراتية تكشف عن محاور خطتها الاستراتيجية 2020 - 2030

المصدر: وام

أكدت " رابطة المحترفين لكرة القدم " أن الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030 المعتمدة تتضمن 4 محاور رئيسية هي بيئة كرة قدم احترافية، وشراكات تجارية، وتنافسية، وكفاءة مالية.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم إنه تم وضع إطار عام لعمليات التخطيط الاستراتيجي و تحديد مراحل بناء الخطة طويلة المدى للسنوات العشر القادمة.

وأضافت : "لم يتوقف عمل رابطة المحترفين على الجانب المحلي، بل تم التنسيق مع روابط عالمية لإقامة خلوة استراتيجية للخروج بأفضل الممارسات وتحديد أولويات وأهداف الخطة الاستراتيجية ".

و أوضحت أنه في هذا الصدد ستعقد رابطة المحترفين سلسلة من الاجتماعات في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري مع كل من روابط الدوري الياباني الدرجة الأولى، والدوري السويدي الممتاز، والدوري الإسباني للدرجة الأولى ودوري كرة القدم الإنجليزي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير و تحسين جوانب العمل كافة وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية، تستفيد من الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي وترفع مستويات التنافسية العالمية.

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