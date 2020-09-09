26 عامـاً معدّل أعمار لاعبي دوري الخليج العربي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يبلغ معدل أعمار لاعبي دوري الخليج العربي «26,6 عاماً»، وهو التاسع في قارة آسيا، التي يتصدرها الدوري اللبناني، بمعدل أعمار مرتفع نسبياً، بمتوسط 28.9 عاماً، يليه الدوري الفيلبيني بمتوسط 28.4 عاماً، ثم الدوري السعودي بمتوسط 28.1 عاماً، والدوري الماليزي بمتوسط 27.6 عاماً، والتايلاندي بمتوسط 27.4 عاماً، والصيني بمتوسط 27.1 عاماً، والإندونيسي بمتوسط 26.7 عاماً، ودوري هونغ كونغ بمتوسط 26.7 عاماً.

وعلى صعيد الأندية، أظهرت إحصائية أعدها «البيان الرياضي»، استناداً إلى كشوفات اللاعبين على موقع اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ناديي عجمان وخورفكان، يمتلكان أكبر معدل أعمار في دورينا، بمتوسط 28,4 عاما، يليهما نادي الظفرة بـ 28.2 عاماً، وشباب الأهلي 27.9، ثم ناديا النصر واتحاد كلباء 27 عاماً، ونادي حتا 26.8، والجزيرة 26.7، ونادي العين 26 عاماً، والوحدة 25.9، والشارقة 25.6، والفجيرة 25.5، ومثله الوصل 25.5، بينما يعد بني ياس الأكثر شباباً في دورينا، بأصغر معدل أعمار، يساوي 24.4.

وتخطى 3 لاعبين عتبة الـ 37 عاماً، هم إسماعيل المطر (الوحدة)، وهو من مواليد 7 أبريل 1983، وإسماعيل أحمد (العين) من مواليد 7 يوليو 1983، وداوود علي (كلباء) من مواليد 29 ديسمبر 1983.

فوق الـ 30

وتضم قائمة شباب الأهلي، أكبر عدد من اللاعبين بين 30 و36 عاماً، حيث تضم 11 لاعباً، أكبرهم ماجد ناصر 36 عاماً، يليه يوسف جابر (35)، ووليد عباس (35)، فيما تضم قائمة فرسان دبي، 4 لاعبين فقط أعمارهم بين 20 و22 عاماً، هم عادل وجدان (20)، وسعيد سليمان (21)، وليوناردو سباداسيو (20)، والأوزبكي عزيزون جانيف (22). وتشمل قائمة عجمان، 10 لاعبين أعمارهم بين 30 و35 عاماً، أكبرهم سناً حسين آل علي (35 عاماً)، وراشد مال الله (33 عاماً)، وتضم قائمة البرتقالي لاعباً واحداً عمره 20 عاماً، هو اللاعب المقيم عصام فايز، فيما تضم قائمة خورفكان 8 لاعبين فوق الـ 30، أكبرهم سناً عبد العزيز إسماعيل (34 عاماً)، و6 لاعبين بين 20 و22، هم كوامي (20)، وعادل سبيل (22)، وفلاح وليد (22)، وعمر أحمد (22)، وعيسى العتيبة (22)، وانتونيو أسيس (20).

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ويوجد في قائمة الجزيرة 6 لاعبين أعمارهم بين 30 و34 عاماً، الأكبر فيهم سناً هو سلطان الغافري (34 عاماً)، و8 لاعبين بين 19 و22 عاماً، هم محمد ربيع (19)، وعبد الرحمن العامري (22)، وفيصل المطروشي (22)، وخليفة الحمادي (22)، وسالم خيري (21)، وعبد الله إدريس (21)، ويوسف العامري (22)، وعبد الله رمضان (22). وتضم قائمة اتحاد كلباء، 8 لاعبين فوق الـ 30 عاماً، يتقدمهم داوود علي (37 عاماً)،، و7 لاعبين بين 19 و22 عاماً، هم أسامة علي (19)، وأحمد النقبي (22)، وسلطان الزعابي (22)، ومحمد حسين (22)، وسانتيني (20)، وأوديناكا (19)، وعمر الزعابي (21). وتتضمن كشوفات نادي العين، 7 لاعبين بين 30 و37 عاماً، أكبرهم عمراً الياباني شيوتاني (32 عاماً)، و6 لاعبين بين 19 و22 عاماً، هم البرازيلي أريك جورجينس (19)، وعمر ياسين (20)، ومحمد خلفان (22)، ورافائيل أنتونيو (20)، وسالم الجابري (22)، وسعيد جمعة (22).

وفي الوحدة، يوجد 9 لاعبين بين 30 و37 عاماً، يتقدمهم كابتن الفريق إسماعيل مطر (37)، و5 لاعبين بين 20 و22 عاماً، هم لوكاس بيمينتا (20)، وعبد الله الكربي (22)، وطحنون الزعابي (21)، ومنصور الحربي (21)، ويحيى الغساني (22).

وتضم قائمة نادي الوصل، 3 لاعبين فقط أعمارهم 30 عاماً أو أكثر، و6 لاعبين بين 20 و22.

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ويغرد بني ياس خارج السرب، بلاعب واحد فقط عمره فوق الـ 30 عاماً، وهو محمد الحمادي (31)، و7 لاعبين بين 20 و22.

وفي قائمة الشارقة، يوجد 3 لاعبين فوق الـ 30، يتقدمهم عادل الحوسني بـ31 عاماً، و5 لاعبين بين 20 و22، بينما الظفرة لديه 6 لاعبين فوق الـ 30، يتقدمهم المغربي عصام العدوة، وعبد الله الناصري وكلاهما يبلغ من العمر (34 عاماً)، ولا يوجد أي لاعب بين 20 و22 عاماً.وتشمل قائمة الفجيرة لاعبين اثنين فوق الـ 30، و4 لاعبين بين 20 و22.

ويدخل النصر موسمه الجديد، بقائمة تضم 8 لاعبين أعمارهم بين 30 و35 عاماً، أكبرهم تيغالي 35 عاماً، ولاعب واحد عمره 20 عاماً، وهو البرازيلي غلوبير ليما، فيما تضم قائمة نادي حتا، 7 لاعبين أعمارهم فوق الـ 30، ولاعب واحد عمره 20 عاماً، هو براين راميريز.

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