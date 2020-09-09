الوحداوية يترقبون الرباعي الأجنبيبـ«الآسيوية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يترقب جمهور الوحدة ظهور الرباعي الأجنبي في دوري أبطال آسيا الذي يستكمله الوحدة بمباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي يحتل فيها العنابي الصدارة بالتساوي مع أهلي جدة السعودي برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع الأخير في الجولة الأولى في أبوظبي 1-1، والفوز خارج الأرض على الشرطة العراقي بهدف نظيف سجله الكونغولي مبوكو الذي خرج من القائمة الآسيوية بسبب الإصابة. وتضم قائمة الوحدة الآسيوية من اللاعبين الأجانب الكوري الجنوبي لي ميونغ والسلوفيني تيم ماتافز والبرازيلي لوفانور ومواطنه الشاب المدافع لوكاس بيمنتا.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدة مبارياته الأربع المقبلة تحت القيادة الفنية الجديدة للصربي فوك رازوفيتش الذي تعاقد معه النادي خلفاً للهولندي مارك فوتا، إذ يواجه العنابي الاستقلال يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة، ويلعب مع نفس الفريق يوم 17 من الشهر نفسه، ويخوض المواجهة الخامسة أمام أهلي جدة السعودي يوم 20 سبتمبر الجاري، ويختتم مباريات دور المجموعات يوم 23 بمواجهة الشرطة العراقي.

ووفقاً للإحصائيات يعد الكوري الجنوبي لي ميونغ الذي تعاقد معه الوحدة في يناير الماضي أكثر لاعبي العنابي من الأجانب خبرة في دوري أبطال آسيا، إذ خاض لاعب الوسط 50 مباراة على المستوى القاري مع 3 أندية هي بوهانغ ستيلرز والعين وأخيراً الوحدة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

مشوار

وكانت أولى مشاركات لي ميونغ في دوري الأبطال مع بوهانغ ستيلرز الكوري في عام 2012 ولعب مع فريقه 15 مباراة في البطولة على مدار 3 مواسم قبل أن ينتقل للعين في عام 2014، إذ لعب مع الزعيم في دوري أبطال آسيا على مدار 3 مواسم من 2014 وحتى 2017 33 مباراة ووصل إلى النهائي مع العين في 2016.

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