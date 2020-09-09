أبيض الناشئين يجرب لاعبيه أمام النصر

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين مع نظيره النصر في لقاء ودي يقام بينهما مساء السبت المقبل على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج، في إطار استعدادات الأبيض الصغير لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل. ويطمئن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة التي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب طاجيكستان 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يواجه منتخب عُمان 29 من الشهر ذاته ومع منتخب اليمن 2 ديسمبر على استاد البحرين الوطني في ختام دور المجموعات.

من جهة أخرى علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة البحريني تقدم بطلب رسمي لنظيره الآسيوي لتأجيل انطلاقة البطولة «للمرة الثانية»، بسبب جائحة «كورونا»، ولا يزال ينتظر رد لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، لتقرير مصير البطولة.

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