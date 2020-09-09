علي خصيف 15 عاماً في حب الجزيرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يعتبر الدولي علي خصيف حارس الفريق الأول لنادي الجزيرة، هو اللاعب الوحيد الذي حصد مع «فخر أبوظبي» جميع بطولاته في عهد الاحتراف، وما زال يدافع عن عرين الفريق، كونه حارساً أساسياً بلا منافس، وقد احتفل على صفحته بأنستغرام بمرور 15 عاماً في خدمة «فخر أبوظبي». وبالمناسبة وجه رسالة إلى الجماهير قال فيها «ربما لا تسعفني الكلمات في قول كلمة الحق فيكم، فأنتم نعم الجماهير، ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح، شكراً جماهير فخر أبوظبي».

وانضم خصيف كابتن الفريق صاحب الـ 33 عاماً إلى نادي الجزيرة موسم 2005 قادماً من المراحل السنية لنادي الفجيرة، وحصد مع فخر أبوظبي جميع بطولاته في عهد الاحتراف، حيث توج مع الفريق بلقبي دوري الخليج العربي 2010 - 2011 و 2016 - 2017، بالإضافة إلى 3 ألقاب لكأس رئيس الدولة مواسم 2010 - 2011 و 2011 - 2012 و 2015 - 2016، ونسخة واحدة لكأس الخليج العربي 2009 - 2010، ولعب خصيف 23915 دقائق مع ناديه، و268 مباراة، ونال فقط 2 بطاقة حمراء، و10 بطاقات صفراء.

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