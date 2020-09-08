محترف الشارقة جوناثاس يخضع لعملية جراحية

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

خضع المهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس، لاعب فريق الشارقة لعملية جراحية نهار اليوم إثر إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة تكللت بالنجاح، وذلك على يد البروفيسور الفرنسي فيليب ليندو الذي أكد حاجة اللاعب لنحو 4 أشهر من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل قبل عودته مجدداً للملاعب.

وكان جوناثاس تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يخوضها مع الشارقة في تجربته أمام النصر في احتكاك مع الحارس أحمد شامبيه، واضطر الشارقة إلى استبداله من قائمته بمواطنه ايلتون سواريز من نادي الوصل.

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