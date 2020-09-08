كرونو: التوقّف الطويل مرهق ذهنياً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش «كرونو»، مدرب النصر، أن لاعبي دوري الخليج العربي، يمرون بفترة صعبة للغاية من الناحية الذهنية، بسبب طول فترة الإعداد المستمرة منذ 3 أشهر، دون خوض أي مباراة رسمية، مشيراً إلى أن هناك حالة من القلق، يمكن أن تصيب اللاعبين لابتعادهم فترة طويلة عن أجواء المباريات وحماس الجماهير، وقال: نمر جميعاً بفترة صعبة بسبب جائحة «كورونا»، وعلينا أن نتأقلم مع هذه الظروف، ليس من السهل الحفاظ على جهوزية اللاعبين على مدار فترة الإعداد الطويلة، خصوصاً أننا كنا نعتقد أن الانطلاقة ستكون 12 الجاري، وبعد تأجيل الموعد، سنضطر لإعادة النظر في برنامج الإعداد، حتى نجهز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة.

انطلاقة

وأوضح المدرب الكرواتي أن فترة تعليق النشاط، كانت مرهقة للاعبين من الناحية الذهنية بشكل خاص، وأن الجميع متشوقون لاستئناف المسابقات الرسمية، لكن تظل صحة اللاعبين وسلامتهم أهم من كرة القدم.

وعن رأيه في تحضيرات النصر، كشف كرونو أنها تسير بشكل جيد، وهو بانتظار تحديد الانطلاقة الجديدة للموسم، لإجراء التعديل النهائي على برنامج الإعداد، وأضاف قائلاً: سنخوض المزيد من التجارب الودية خلال الفترة المقبلة، وسنبحث إمكانية إقامة معسكر داخلي قصير لمدة 5 أو 6 أيام، نبحث عن أفضل طريقة ممكنة للحفاظ على استعداد اللاعبين، وإبعادهم عن كل أشكال التوتر والقلق، ونبذل كل جهودنا من أجل ذلك.

ثناء

وأثنى مدرب النصر على أجواء الفريق والروح المعنوية العالية للاعبيه، مشيراً إلى أن كل الأندية تمر بالظروف نفسها بسبب الجائحة، متمنياً أن تستعيد كرة القدم نشاطها العادي في أقرب فترة ممكنة. وخاض النصر مساء أول من أمس، رابع مباراة ودية، استعدادا للموسم الجديد، جمعته بنادي الحمرية على استاد آل مكتوم، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، وتقدم العميد بثلاثية نظيفة، سجلها حبيب الفردان (ثنائية)، وعبد الرحمن كاهن، قبل أن يدرك الحمرية التعادل في الشوط الثاني.

تشكيلة

ولعب النصر بتشكيلته الأساسية في الشوط الأول، التي ضمت حارس المرمى أحمد شمبيه ومحمد فوزي ومحمود خميس ومحمد عايض وغلوبير ليما وحبيب الفردان وحسين مهدي توزي وبراندلي كواس وريان مينديز وسيباستيان تيغالي، وفي الشوط الثاني أشرك المدرب مجموعة من اللاعبين الشباب، مثل حارس المرمى غيث حسين وعبد الرحمن كاهن وعلي عبد العزيز.

وكان العميد تغلب في تجربته الودية الأولى على حتا 4-1، وفاز على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الثانية، ثم على الشارقة بالنتيجة نفسها، ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأزرق سلسلة أخرى من المباريات الودية القوية، مع أندية من دوري المحترفين، قبل انطلاقة الموسم.

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