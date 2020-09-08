بلعربي حريص على النجاح مع الفجيرة

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أدلى اللاعب التونسي فراس بلعربي الذي انضم إلى نادي الفجيرة في إطار الإعارة لموسم واحد بتصريح إذاعي أكد فيه حرصه الشديد على النجاح في تجربته الاحترافية بنادي الفجيرة مبيناً سعادته بخوض تجربة احترافية خارج تونس وتحديداً في الإمارات التي يوجد بها ملاعب من أرقى طراز. وأوضح بلعربي بانه اختار نادي الفجيرة تحديداً بعد اقتناعه بمشروعه الرياضي، وأشار إلى أن الظروف المتوفرة في الإمارات لممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم افضل مما هي عليه في تونس، وهو ما يساعده على تقديم موسم ناجح ومتميز مع فريقه الجديد نادي الفجيرة. وقال بلعربي إنه لا يرغب في العودة للعب في تونس مع فريقه النجم الساحلي أو غيره، مؤكداً بأنه بعد محطته الإماراتية، سيحرص على خوض تجربة احترافية بأوروبا.

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