الجزيرة يواجه الظفرة ودياً الجمعة

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

يستضيف فريق الجزيرة لكرة القدم، فريق الظفرة في مباراة ودية مغلقة باستاد محمد بن زايد يوم الجمعة المقبل، وهي الودية الثالثة لـ«فخر أبوظبي»، بعد مباراتيه أمام الفجيرة والإمارات، خلال أغسطس الماضي، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

ويمنح الجهاز الفني راحة للفريق من التدريبات، التي يجريها بملعب قصر الإمارات، ويسعى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق، وبالتعاون مع المدير الرياضي الدنماركي مادس ديفيدسن لوضع استراتيجية الموسم الجديد، وصنع توليفة من عناصر الفريق الأساسية والصاعدين من فريق تحت 21 عاماً، وتأمين بدائل من اللاعبين الشباب، لمواجهة النقص في حال الغيابات والإصابات.

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