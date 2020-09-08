جيان يتصدّر قائمة أفضل أجانب العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

لمع نجم عدد من اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص العيناوي وتألقوا مع الفريق وسجلوا أسماءهم بمداد من ذهب في سجلات النادي، بعد أن أسهموا في تحقيق بطولات وألقاب عدة في جميع المسابقات المحلية، فضلاً عن الوصول إلى نهائيات بارزة على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا والعالمي بمونديال العالم للأندية، وخلال 11 سنة من عصر الاحتراف تعاقد العين مع 38 لاعباً أجنبياً قدموا من 26 دولة حول العالم، منهم 12 لاعباً أفريقياً و11 من دول أمريكا الجنوبية و7 آسيويين بالإضافة إلى 8 لاعبين من دول أوروبية مختلفة، وفيما يلي نرصد بالأرقام أفضل 5 لاعبين أجانب مروا على العين في عصر الاحتراف.

أسامواه جيان

جاء أسامواه جيان في عام 2011 قادماً من نادي سندرلاند الإنجليزي، ومنذ الوهلة الأولى قدم اللاعب نفسه بصورة مثالية، ونجح في قيادة العين للتويج بالدرع لموسمين متتاليين 2011-2012، و2012-2013، كما فاز على المستوى الشخصي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لدوري الخليج العربي في 3 مواسم متتالية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري أبطال آسيا 2014، وهداف البطولة في العام نفسه.

كايو لوكاس

لعب البرازيلي كايو لوكاس، مع العين 3 مواسم خاض خلالها 120 مباراة سجل 48 هدفاً، ويعتبر أفضل صانع ألعاب أجنبي في تاريخ العين الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن وصوله معه لنهائي دوري أبطال آسيا 2016، ومن بعدها وصافة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، حيث كان أحد أبطال المسابقة العالمية البارزة وتوج بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة.

حسين الشحات

في يناير 2018 تعاقد العين مع المصري حسين الشحات قادماً من نادي مصر المقاصة بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، وبعد تألقه بشكل لافت خلال هذه الفترة الوجيزة أعلن النادي شراء بطاقته رسمياً، ليقدم موسماً استثنائياً أبهر به الشارع الرياضي وسجل 19 هدفاً وصنع مثلها في 42 مباراة، وتوج مع الفريق البنفسجي بثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، وتوج كأفضل لاعب بالدوري الإماراتي موسم 2017-2018 من اختيار الجمهور، تلك الانطلاقة كان وجه السعد على اللاعب المصري حسين الشحات والذي انتقل بعد تألقه اللافت مع الزعيم إلى صفوف النادي الأهلي المصري في صفقة مدوية حقق من خلالها حلم راوده من نعومه أظافره، ولا زال يتألق حتى اليوم مع النادي القاهري الكبير.

خورخي فالديفيا

تعاقد العين مع التشيلي خورخي فالديفيا في أغسطس من عام 2008، قادماً من نادي بالميراس في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام، ومن الوهلة الأولى أظهر مقدرات فنية ومهارية لافتة ليلقب بالساحر، وعلى الرغم من أن الفترة التي جاء فيها لم يكن العين في أفضل حالاته إلا أنه استطاع أن يقوده لتحقيق لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي موسم 2008-2009، فضلاً عن كأس السوبر موسم 2009-2010، وسجل خلال 24 مباراة بقميص العين 12 هدفاً. وفي يونيو الماضي تم اختياره ولاعب شباب الأهلي السابق علي كريمي في استطلاع «البيان الرياضي» كأفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإماراتي.

ماركوس بيرغ

في يونيو 2017 تعاقد العين مع المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ لمدة موسمين، قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، وفي موسمه الأول توج مع الفريق البنفسجي بدرع الخليج العربي، بجانب فوزه كهداف للبطولة برصيد 25 هدفاً، كما حصل معه أيضاً على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وتم اختياره من قبل جماهير العين كأفضل لاعب في أكثر من مباراة محلية وآسيوية.

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