اتحاد الكرة يكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كرم اتحاد الإمارات لكرة القدم شرطة أبوظبي لجهودها في دعم إنجاح فعاليات ومسابقات الاتحاد وفي إطار ترسيخ العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الشرطية بالارتقاء بمنظومة الرياضة والمشاركات الخارجية وتعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقدم عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين النائب الأول رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وسالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة درعاً تذكارية لشرطة أبوظبي ومديرية شرطة منطقة العين بحضور العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية منطقة العين وعدد من الضباط.

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