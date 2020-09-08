اتحاد الكرة يزور الأندية ويناقش تحضيرات الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم ممثلاً بيوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني، وخورخي لويس بينتو مدرب منتخبنا الوطني وعبدالقادر حسن، وياسر سالم مدير المنتخب وخالد الكعبي الإداري وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات زياراته للأندية والالتقاء بمسؤولي شركات كرة القدم وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية.وتأتي الزيارات من منطلق التعاون المشترك بين الاتحاد والأندية وسعياً لاستمرارية تبادل الأفكار التطويرية الفنية والإدارية التي تخدم مصلحة الكرة الإماراتية.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة كافة الأمور الخاصة بتحضيرات الأندية للموسم الكروي الجديد من الناحية الفنية ووضع آلية مناسبة لمتابعة اللاعبين الدوليين على مدار الموسم. وزار الوفد نادي شباب الأهلي دبي، وكان في استقبالهم إبراهيم عبدالملك عضو مجلس إدارة النادي وعبدالمجيد حسين مشرف الفريق الأول والإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب الفريق، ونادي الشارقة ولقاء عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم بالنادي والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، وبدر أحمد مدير التعاقدات بالنادي.

كما زار الوفد نادي الجزيرة، والتقى بالهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق بحضور علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة، ونادي الوحدة ولقاء راشد علي الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم والهولندي مارك فوتا مدرب الفريق الأول وعبدالسلام جمعة مشرف الفريق.

كما قام الوفد بزيارة لنادي النصر، ولقاء طارق يوسف الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وسعيد العامري المدير التنفيذي وعبدالرحمن محمد عضو مجلس الإدارة وصلاح جلال مدير الفريق الأول والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق.

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