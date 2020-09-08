تأجيل الموسم يُسعد «أندية الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد عدد من القيادات الإدارية بأندية الهواة بأن تأجيل الموسم للشهر المقبل قرار صحيح، وسيحدث مزيداً من الانسجام بين اللاعبين في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الأندية.

وقال جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة إن التأجيل من مصلحة كل الأندية، لافتاً إلى أن سلامة وصحة اللاعبين وجميع الأطقم الإدارية والفنية تظل أولوية.

وفيما يتعلق بالمباريات الودية التي خاضها النواخذة حتى الآن أشار العبدولي إلى أن مرحلة التقييم لن تكون حالياً، خصوصاً وأن أي فريق يحتاج إلى فترة للانسجام والتأقلم في ظل تواجد لاعبين جدد انضموا للفريق خلال الميركاتو الأخير.

وذكر العبدولي أن المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لفريق النواخذة يمنح الفرصة للاعبي الفريق خلال المباريات، وذلك من أجل الوقوف على مستوياتهم، منوهاً إلى أن دبا يحتاج مزيداً من الانسجام في ظل وجوه جديدة زينت كشوفات الفريق.

وكشف العبدولي عن مباراة ودية يجريها الفريق أمام التعاون الجمعة المقبل، والتي تأتي استعداداً لاستحقاقات الموسم الجديد.

استفادة

من جانبه قال عبد العزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون إن تأجيل الدوري ستستفيد منه الأندية كثيراً من حيث الترتيب الجيد لقادم المباريات الرسمية، وذلك عندما يحين الموعد الجديد لمسابقات اتحاد الكرة.

وأشار المدير التنفيذي لنادي التعاون إلى أن تدريبات الفريق تتواصل بشكل يومي، ولفت إلى أن فريقه خاض مباراة قبل يومين أمام الحمرية وانتهت على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

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