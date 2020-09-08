نهيان بن زايد يُعيد تشكيل مجلس إدارة الظفرة

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى )

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، برئاسة حمد خميس سالم المنصوري، وعضوية كل من عيسى سيف المزروعي، حميد جمعة سعيد الرميثي، أحمد عمران سيف القبيسي، جابر علي معلا المرر، مبارك عبيد مبارك المنصوري.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. وشهد التعديل الجديد، مغادرة خليفة الطنيجي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس شركة الكرة، ومطر المنصوري رئيس شركة الاستثمار، وسيتولى أحمد القبيسي، رئاسة شركة الكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز