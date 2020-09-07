وفد اتحاد الكرة يبدأ زياراته للأندية برئاسة السهلاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم متمثلاً بيوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد ، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ، ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني ، وخورخي لويس بينتو مدرب منتخبنا الوطني وعبدالقادر حسن ، وياسر سالم مدير المنتخب ,وخالد الكعبي الإداري وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات زياراته للأندية والالتقاء بمسؤولي شركات كرة القدم وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية للأندية .

وتأتي الزيارات من منطلق التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم والأندية وسعياً لاستمرارية تبادل الأفكار التطويرية الفنية والادارية التي تخدم مصلحة الكرة الإماراتية .

وزار وفد اتحاد الكرة نادي شباب الأهلي دبي ، وكان في استقبالهم إبراهيم عبدالملك عضو مجلس إدارة النادي وعبدالمجيد حسين مشرف الفريق الأول والإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب الفريق ، ونادي الشارقة ولقاء عبدالله العجلة رئيس شركة القدم بالنادي والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري ، وبدر أحمد مدير التعاقدات بالنادي .

كما زار الوفد نادي الجزيرة ، والتقى بالهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق بحضور على يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة ، وزيارة نادي الوحدة ولقاء سعادة راشد علي الزعابي رئيس مجلس ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم والهولندي مارك فوتا مدرب الفريق الأول وعبدالسلام جمعة مشرف الفريق .

وبالأمس قام الوفد بزيارة لنادي النصر ، ولقاء سعادة طارق يوسف الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وسعيد العامري المدير التنفيذي وعبدالرحمن محمد عضو مجلس الإدارة وصلاح جلال مدير الفريق الأول والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق .

وجرى خلال اللقاءات مناقشة كافة الأمور الخاصة بتحضيرات الأندية للموسم الكروي الجديد من الناحية الفنية ووضع آلية مناسبة لمتابعة اللاعبين الدوليين على مدار الموسم والاطلاع على التقارير الفنية الخاصة ببيانات واحصائيات عن كل لاعب ينضم للمنتخب ومتابعة حالته الصحية والبدنية ، وأن يكون التواصل مستمراً وفعالاً بين الجهاز الفني للمنتخب والأندية فيما يخص برامج تدريب وتأهيل اللاعبين المصابين ومتابعتهم عبر النظام الالكتروني للاتحاد بصفة دورية إلى جانب مناقشة بعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع المراحل السنية بالأندية والمنتخبات الوطنية .

وأعرب مسؤولو الأندية عن سعادتهم بهذه الزيارات ، مؤكدين وضع كل إمكانيات أنديتهم من مرافق وملاعب تدريب في خدمة اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية ، وسيواصل الوفد زياراته لباقي الأندية خلال الفترة المقبلة.

معسكر الابيض

وكان الأبيض أجرى معسكراً خارجياً في صربيا الشهر الماضي بمشاركة 28 لاعباً خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية الصباحية والمسائية ولعب مباراة ودية وحيدة أمام أحد الفرق الصربية ، وذلك في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل .

من جهته عقد بينتو اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي اجتماعاً مع مساعديه لوضع التصور الخاص لبرنامج الأبيض للمرحلة المقبلة وفق المستجدات الأخيرة التي طرأت أهمها تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى شهر أكتوبر المقبل ، ووضع البرنامج المناسب لرفعه إلى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية .

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