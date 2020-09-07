تغيير الموعد يقود النصر لعدم استكمال دوري الصالات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وضع النصر خيار عدم المشاركة في استكمال دوري كرة قدم الصالات، ضمن خياراته، في حال تم تغيير الموعد الذي حددته اللجنة التنفيذية لخوض المرحلة الأخيرة من الدوري بنظام «البلاي أوف»، في الفترة بين 15 و24 سبتمبر الحالي، وذلك وفقاً للترتيبات التي قامت بها إدارة الفريق في، ما يخص تمديد التعاقد مع المحترفين الأجانب لفترة محدودة، وفقاً للموعد المضروب، حيث تم إحضار اللاعبين البرازيليين ديفيد وكايوكي من بلدهما لمدة شهر، ابتداءً من منتصف أغسطس الماضي، فيما تعاقد النادي مع 3 أجانب آخرين للموسم الجديد 2021-2020، ولا يحق لهم المشاركة في استكمال الدوري.

وأوضح منصور بو سمرة مشرف اللعبة بنادي النصر، أنهم ملتزمون بالموعد الذي حددته اللجنة التنفيذية(في 15 سبتمبر الجاري)، وعلى هذا الأساس تمت الترتيبات، وتم تعاقد جديد لمدة شهر مع المحترفين الأجنبيين اللذين شاركا مع الفريق الموسم الماضي، باعتبار أن اللاعب الجديد لن يشارك في استكمال الدوري، مشيراً إلى أن التعاقدات المؤقتة، تكلف النادي ميزانية جديدة، ورغم ذلك، تعامل النادي مع استكمال الدوري بكل جدية، ولكن في حال تغيير الموعد، توجد صعوبات في تمديد هذه التعاقدات، الشيء الذي يضع عدم المشاركة خياراً للنادي. وقال بوسمرة إن إلغاء الدوري، وفق هذه المعطيات، يعتبر قراراً منطقياً، أفضل من تأجيل استكمال الدوري، لأن الفرص لن تكون متساوية بالنسبة لبعض الفرق التي لن تتمكن من الاستفادة من محترفيها الأجانب، كما أن الوقت يكون صعباً بالنسبة لأجندة الموسم الجديد، الذي تحدد لانطلاقته 28 سبتمبر الحالي. وكشف بوسمرة عن خطة عمل طموحة لصالات النصر، منها تكوين فريقين للناشئين والشباب، وتم البدء في استقطاب لاعبي المستطيل الأخضر بالنادي، ليكونوا ضمن الفريقين.

وأوضح عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، في تصريح لـ «البيان الرياضي»، أنهم في انتظار رد الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم، في ما يخص موعد بداية استكمال الدوري أو التأجيل، مستبعداً في الوقت نفسه فكرة إلغاء دوري الموسم الماضي حتى لو تم تأجيل موعد استكمال الدوري.

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