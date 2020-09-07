ختام ناجح لمعسكر «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح أمس فعاليات المعسكر الداخلي لـ«قضاة الملاعب» دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى والثانية ودوري السيدات، الذي نظمته إدارة «قضاة الملاعب» باتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر الاتحاد بدبي، وذلك بمشاركة 54 حكماً «من ضمنهم 4 حكمات» استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام محاضرات نظرية لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون اللعبة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع شهر يونيو الماضي، ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليل قراراتها، بالإضافة لتدريبات عملية على الملعب العشبي.

وأشاد صالح المرزوقي عضو لجنة «قضاة الملاعب» بجدية والتزام جميع الحكام المشاركين في المعسكر، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير أنفسهم.

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