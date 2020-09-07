رديف خورفكان يتعادل مع كلباء بهدفين

المصدر: متابعة – محمد فضل

تعادل رديف اتحاد كلباء مع نظيره رديف خورفكان 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب نادي كلباء، وقام مدربو الفريقين بإقحام أكبر عدد من اللاعبين بغية الوقوف على مدى جهوزيتهم قبيل انطلاقة مسابقة دوري الرديف وأظهر عدد من اللاعبين مستوى متطوراً مثل لاعب خورفكان وليام الذي تمكن من تسجيل هدفي فريقه في مرمى النمور. وكان فريق رديف خورفكان قد حقق الفوز على رديف النصر ودياً بهدفين مقابل هدف قبل أيام وسجل ثنائية خورفكان ويليام ومنصور مال الله.

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