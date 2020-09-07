«عين الحسود» تضرب الشقيقين «جابر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ضربت «عين الحسود» الشقيقين يوسف ومحمد جابر لاعبي شباب الأهلي، وتعرض المدافعان إلى الإصابة في المباراة الودية نفسها التي جمعت «فرسان دبي» والعين، وانتهت لمصلحة الأخير 3 - 1، ضمن تحضيراتهما لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد أن أعلن شباب الأهلي، عن إجراء مدافعه يوسف جابر جراحة ناجحة لعلاج إصابة كسر في الأنف، تعرض لها في المباراة، وغيابه فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أكدت الفحوصات الطبية إصابة شقيقه محمد في المباراة نفسها، بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه لفترة أطول من شقيقه الأكبر.

ويعتبر يوسف ومحمد، من أعمدة دفاع شباب الأهلي في الموسم الماضي، خصوصاً يوسف المتألق مع «فرسان دبي»، بجانب حجزه مكاناً في القائمة المختارة لتمثيل المنتخب الوطني الأول في تجمعاته الأخيرة، ويتوقع أن تحول إصابة الشقيقين دون مشاركتهما مع شباب الأهلي في باقي مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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