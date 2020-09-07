«الأبيض» يواجه سوريا الشهر المقبل ودياً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام منتخب سوريا، خلال أكتوبر المقبل، حسب ما كشف عنه إبراهيم أبا زيد الأمين العام لاتحاد الكرة السوري، مشيراً إلى أن المباراة ستكون ضمن معسكر المنتخب السوري في الإمارات من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، ويتضمن 3 مباريات ودية.

ويواجه المنتخب السوري خلال معسكر، إلى جانب «الأبيض»، منتخبي الكويت وأوزبكستان. وينتظر اتحاد الكرة السوري، عودة التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب، من إجازته، لإعلان قائمة اللاعبين لمعسكر الإمارات.

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