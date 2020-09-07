الشارقة يقيد سواريز في قائمته الآسيوية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

وافق نادي الوصل على انتقال مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز، إلى الشارقة، وسيتم قيد اللاعب بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قبل إغلاق باب القيد اليوم، بديلاً للبرازيلي المصاب دي جيسوس. وثمنت شركة الشارقة للكرة، موقف نادي الوصل بموافقته السريعة على صفقة انتقال سواريز واضعاً الأولوية لمصلحة ممثلي الدولة في البطولة الآسيوية. وسبق لسواريز اللعب للشارقة موسمين وحقق معه لقب الدوري موسم 2018 /‏2019 قبل انتقاله إلى الوصل في الموسم الماضي الذي سجل خلاله 9 أهداف. من ناحية أخرى وافقت نادي الشارقة على إعارة غوميز إلى أحد فرق الدوري التركي ضمن خطة تسويقه.

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