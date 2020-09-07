69 حكماً في دورة «VAR»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك 69 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول في دورة تقنية الفيديو «VAR» التي يُنظمها اتحاد الكرة وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لرفع كفاءة قضاة الملاعب، وقال:هدفنا أن يكون الحكم الإماراتي دائم الحضور في البطولات القارية والدولية، وتقنية «VAR» تساعد الحكام في اتخاذ قرارات صائبة.

يُقدم محاور الدورة الهولندي فان ديروست مدير«VAR» في «فيفا»، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني، وعبد الواحد خاطر، وسلطان ساحوه.

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